الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات مالية السبب.. التحقيق مع المتهم بقتل صديقه فى العجوزة

المتهم
المتهم
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تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسّعة مع المتهم بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث.

تلقى الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال جثة أحد الأشخاص بها آثار طعن بسلاح أبيض سكين، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون مباحث قسم العجوزة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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