الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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أسابيع قليلة تفصلنا عن ميعاد عيد الأضحى 2022 في مصر وصيام يوم عرفة، وبدء الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك ومكاتب البريد.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على العيد الكبير 2022 هو 16 يومًا، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

 

اليوم

التاريخ

اجازة شهر يوليو 2022

الجمعة

1/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

2/7/2022

اجازة اسبوعية

الجمعة

8/7/2022

وقفة عيد الاضحى 2022

السبت 

9/7/2022

أول ايام عيد الاضحى 2022

الاحد

10/7/2022

ثاني ايام العيد 2022

الاثنين

11/7/2022

ثالث ايام العيد 2022

الثلاثاء

12/7/2022

رابع ايام العيد 2022

الجمعة

15/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت 

16/7/2022

اجازة اسبوعية

الجمعة 

22/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

23/7/2022

اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو

الجمعة

29/7/2022

اجازة اسبوعية

السبت

30/7/2022

اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية

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موعد صلاة العيد الكبير 2022

حددت دار الإفتاء المصرية موعد الصلاة من قبل أنه بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، حتى قبل أذان صلاة الظهر بنحو 20 دقيقة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تصلى.

يكون موعد الصلاة، بعد فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإجازات المتبقية لعام 2022 للقطاعين العام والخاص

وعلى مدار الشهور المتبقية من هذا العام يضم شهر أكتوبر فقط يومي إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص، وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي:

في شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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