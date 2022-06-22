الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو الرسمية
أسابيع قليلة تفصلنا عن ميعاد عيد الأضحى 2022 في مصر وصيام يوم عرفة، وبدء الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك ومكاتب البريد.
عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022
ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.
وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على العيد الكبير 2022 هو 16 يومًا، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.
اليوم
التاريخ
اجازة شهر يوليو 2022
الجمعة
1/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
2/7/2022
اجازة اسبوعية
الجمعة
8/7/2022
وقفة عيد الاضحى 2022
السبت
9/7/2022
أول ايام عيد الاضحى 2022
الاحد
10/7/2022
ثاني ايام العيد 2022
الاثنين
11/7/2022
ثالث ايام العيد 2022
الثلاثاء
12/7/2022
رابع ايام العيد 2022
الجمعة
15/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
16/7/2022
اجازة اسبوعية
الجمعة
22/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
23/7/2022
اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو
الجمعة
29/7/2022
اجازة اسبوعية
السبت
30/7/2022
اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية
موعد صلاة العيد الكبير 2022
حددت دار الإفتاء المصرية موعد الصلاة من قبل أنه بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، حتى قبل أذان صلاة الظهر بنحو 20 دقيقة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تصلى.
يكون موعد الصلاة، بعد فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.
الإجازات المتبقية لعام 2022 للقطاعين العام والخاص
وعلى مدار الشهور المتبقية من هذا العام يضم شهر أكتوبر فقط يومي إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص، وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي:
في شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.
يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.