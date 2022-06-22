الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو الرسمية

أسابيع قليلة تفصلنا عن ميعاد عيد الأضحى 2022 في مصر وصيام يوم عرفة، وبدء الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك ومكاتب البريد.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذي الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

وبذلك يكون عدد الأيام المتبقية على العيد الكبير 2022 هو 16 يومًا، ومن المقرر أن تكون أيام إجازة العيد الكبير 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

اليوم التاريخ اجازة شهر يوليو 2022 الجمعة 1/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 2/7/2022 اجازة اسبوعية الجمعة 8/7/2022 وقفة عيد الاضحى 2022 السبت 9/7/2022 أول ايام عيد الاضحى 2022 الاحد 10/7/2022 ثاني ايام العيد 2022 الاثنين 11/7/2022 ثالث ايام العيد 2022 الثلاثاء 12/7/2022 رابع ايام العيد 2022 الجمعة 15/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 16/7/2022 اجازة اسبوعية الجمعة 22/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 23/7/2022 اجازة اسبوعية و اجازة ثورة 23 يوليو الجمعة 29/7/2022 اجازة اسبوعية السبت 30/7/2022 اجازة اسبوعية و اجازة راس السنة الهجرية

موعد صلاة العيد الكبير 2022

حددت دار الإفتاء المصرية موعد الصلاة من قبل أنه بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، حتى قبل أذان صلاة الظهر بنحو 20 دقيقة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تصلى.

يكون موعد الصلاة، بعد فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإجازات المتبقية لعام 2022 للقطاعين العام والخاص

وعلى مدار الشهور المتبقية من هذا العام يضم شهر أكتوبر فقط يومي إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص، وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي:

في شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.