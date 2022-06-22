مصرع طفلين فى حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

لقى طفلان مصرعهما في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الأهرام بمدينة شبرا الخيمة، جرى نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارتا إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المحيطة، وتبين أنه بعد نزول ربة المنزل إلى السوق لشراء احتياجات المنزل اندلع حريق داخل الشقة بالدور الخامس.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلين تتراوح أعمارهما بين 4 و6 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق لمعرفة أسباب نشوبه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.