الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس قاتل صديقه بسبب خلاف على الخردة فى الإسماعيلية

حبس قاتل
حبس قاتل
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قررت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، حبس، "طلعت.ف. ش"، 35 عامًا، وشهرته "شبطة"، بائع خردة، مسجل خطر، المتهم بقتل صديقه، لخلاف على الخردة في الإسماعيلية، 4 أيام ذمة التحقيقات، بعد الاستماع لأقواله واعترافه تفصيليًا بقتل المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسم، لخلافات حول الخردة.

كان قد تمكن رجال مباحث قسم ثانٍ بالإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل صديقه، لخلاف على الخردة في الإسماعيلية، عقب قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، من كشف لُغز العثور علي جثة لشاب في الثلاثينات من عمرة، مقتول وتم وضعه داخل جوال تحت شجرة، بطريق بورسعيد بمنطقة الكيلو 2 في مدينة الإسماعيلية، وبه عدة طعنات مختلفة في الجسم.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانٍ إلى أن وراء ارتكاب الجريمة، صديقه ويدعى "طعلت.ف. ش"، 35 عامًا، وشهرته "شبطة"، مسجل خطر وبائع خردة، وأقدم على قتله بسبب الخلاف على بيع خردة"، حيث يعمل الاثنان في جمع وبيع الخردة ومخلفات القمامة، والإثنان مسجلان خطر ومطلوبان في عدد من القضايا.

الإسماعيلية حبس قتل صديقه

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وائل لطفي

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