الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ألقى زوجته من الطابق الثامن.. «الشك» يقود سائقا للسجن 15 عامًا

حبس متهم
حبس متهم
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15عاما لسائق، في اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5018 لسنة 2022 جنايات، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يُفيد بسقوط سيدة من الطابق الثامن بالعقار محل سكنها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أنه على إثر خلاف بين المتهم " أ.إ.س " سائق وبين المجني عليها " ا.ع.ا" زوجته، نتيجة خلافات بينهما ولتشككه في سلوكها وأبصرها عقب تلك المشادة متكئه علي سور سطح العقار لانتعال حذائها للتوجه لمحل عملها فدفعها بيده فسقطت من سطح العقار بالطابق الثامن وتوفيت متأثرة بإصابتها.

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وائل لطفي

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