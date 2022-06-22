«فرط الحركة وتشتت الانتباه».. ورش لتعزيز سلوك الطفل بـ«ثقافة الفيوم»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح دياب التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة جلسة تعديل سلوك بعنوان "فرط الحركة وتشتت الانتباه" أداراتها مروة محمود.

بدأت الجلسة بتوضيح كيفية التعامل مع سلوك فرط الحركة وتشتت الانتباه وذلك بعدة طرق منها العلاج الغذائي والذي يعتمد على منع الأطعمة التي تزيد من النشاط لدى الطفل والعلاج السلوكي الذي يعتمد على مجموعة من الأساليب التي تهدف إلى زيادة معدل ممارسة السلوك المرغوب فيه او تعليم سلوك جديد وذلك من خلال تعزيز ودعم السلوكيات المرغوب فيها.

نفذت مكتبة الطفل بالمكتبة ورشة حكى بعنوان "كن صديقى بحق" تأليف محمد فرج، ألقتها هناء حسن تهدف القصة إلى الصدق بين الأصدقاء والتعاون وحب الخير للجميع، وعلى جانب آخر نفذت هند عبد التواب مسابقات في المعلومات العامة بين الأطفال، بينما نفذ نادى المرأة من خلال فاطمة محمد ورشة أشغال يدوية من الخرز تم فيها تعليم الفتيات طريقة عمل أشكال مختلفة من الخرز كالفانوس والأكواب والأساور، إلى جانب ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم نفذها أحمد مهني، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه نفذتها نجوي أحمد.

وفي إطار أنشطة وفعاليات إجازة آخر العام، نظم قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم يوم ثقافي بمكتبة الفيوم العامة شمل مسابقات في المعلومات العامة أداراتها عبير حسان بين فريقين فريق الفراشات وفريق النجوم وانتهت بفوز فريق النجوم، وذلك لإثراء عقول الأطفال بالمعلومات والتعود على العمل بروح الفريق الواحد والتحلي بالروح الرياضية، فيما نفذ قسم المواهب بالمكتبة ورشة لاكتشاف المواهب نفذتها فيرونا عبدالله في الغناء والتمثيل وكتابة الشعر، بينما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم ورشة أدبية لمناقشة أعمال الأدباء.

وعقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "السياحة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" حاضرها الدكتورة عمرو وهبة تحدث فيها عن معنى السياحة البيئية ومكوناتها وإمكانية تحقيقها فى مصر والتى تتمتع بثروة من عوامل الجذب الطبيعية المنتشرة عبر ثلاث صحارى وبحرين ودلتا النيل، ما يجعل مصر مليئة بوجهات سياحية أكثر استدامة مما يسهم بدور فعال فى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة كما تناول ضرورة اهتمام الحكومة بدعم السياحة البيئية.