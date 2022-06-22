«بسكين مطبخ».. المشدد 7 سنوات لعاطل قتل والدته في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد الباقي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل والدته بسبب مشادة كلامية في إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يُدعى «ميسرة. م»، وقتل والدته في يوم 21 يوليو 2021، وطعنها في رقبتها عمدًا، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية محبوسًا بسبب مشادة كلامية بينهما، وتوجه خلفها للمطبخ وانتزع سلاحًا أبيض وطعنها باستخدامه طعنة استقرت بعنقها.

وتبين أنه أثناء تواجده بالمسكن تناهى إلى سمعه صوت صريخ والدته المجني عليها، فتوجه لاستبيان الأمر، فأبصر شقيقه المُتهم محرزًا سلاح أبيض -سكين، والمجني عليها تسقط أرضًا، ومصابة بعنقها، وتسيل دماؤها، والمتهم يحاول التعدي عليها باستخدام السلاح، فقام ولاحقه بمنعه، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

كان قسم شرطة إمبابة، قد تلقى بلاغًا بمقتل المجني عليها، وانتقل إلى محل الواقعة مُعاون مباحث القسم، وتمكن من ضبط المتهم، والسلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين نشوب مُشادة كلامية بينهما، وطعنها في عنقها باستخدام سكين، قاصدًا إزهاق روحها.