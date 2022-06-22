عاطلان وراء ترويج العملة الأجنبية فى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط شخصين يتاجران فى العملات المادية الأجنبية خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وتبين ضبط كل من "ح. أ"، 22 عاما، عاطل، "ع. ي"، 45 عاماً، عاطل، يقيمان ببندر منية النصر بالدقهلية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية مخالفا القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال شراء العملات الأجنبية وإعادة بيعها من خلال البنوك المختلفة، وضبط بحوزتهما مبلغ "تسعة وثلاثون ألفا ومائة وسبعون جنيها مصريا، وستمائة دولار أمريكى".

وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك محضر رقم 6814 لسنة 2022 جنح منية النصر وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.