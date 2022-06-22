إحالة سكرتير محكمة ورئيس قلم ومحام وزوجته للجنايات

قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إحالة سكرتير محكمة ورئيس قلم ومحام وزوجته إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة تزوير أوراق رسمية داخل محكمة الجنايات، والمُتهم فيها سكرتير القلم الجنائي، وسكرتير الجلسة، وزوجة المتهم التي اعترفت بأنها اتفقت مع سكرتير الجلسة، وسكرتير القلم الجنائي على تزوير بعض الأوراق الخاصة بقضية زوجها، الذي يعمل مُحاميًا؛ ليحصل على البراءة في قضية مسجون على ذمتها، وتم فضح أمرهم.