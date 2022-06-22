الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سكرتير محكمة ورئيس قلم ومحام وزوجته للجنايات

محكمة
محكمة
ads

قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إحالة سكرتير محكمة ورئيس قلم ومحام وزوجته إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة تزوير أوراق رسمية داخل محكمة الجنايات، والمُتهم فيها سكرتير القلم الجنائي، وسكرتير الجلسة، وزوجة المتهم التي اعترفت بأنها اتفقت مع سكرتير الجلسة، وسكرتير القلم الجنائي على تزوير بعض الأوراق الخاصة بقضية زوجها، الذي يعمل مُحاميًا؛ ليحصل على البراءة في قضية مسجون على ذمتها، وتم فضح أمرهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟