الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بانقلاب «توك توك» فى البحيرة

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك
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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب «توك توك» بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بأحد الشوارع الفرعية بنطاق المدينة، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم كل من:- محمود محمد إبراهيم، عامان، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وخدمة بالصدر واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد إبراهيم، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وخدمة بالصدر واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبير رجب عبدالعزيز دياب، 28 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى واشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، محمد إبراهيم عبد العال، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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