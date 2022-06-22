تأديب موظف أشاع وجود علاقة غير شرعية بين زميلين فى قنا

أحالت النيابة الإدارية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، موظفًا بمنطقة قوص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، للمحكمة التأديبية؛ لادعائه بوجود علاقة غير شرعية بين زميل وزميلته على خلاف الحقيقة.

تعود الواقعة عندما تقدم موظف وموظفة بالتأمينات الاجتماعية بقوص، بشكوى لتضررهما من قيام موظف يدعى “ط.ع- 52 عامًا” وقيامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وادعائه عليهما، وذلك بادعائه على خلاف الحقيقة، بوجود علاقة غير مشروعة ومكالمات ومحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين المذكورين، والترويج لتلك الادعاءات بالمنطقة، وإشاعتها بين الموظفين بالمخالفة للتعليمات.