مصرع طالبة تناولت حبة غلال سامة فى الغربية

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تناولها حبة الغلال السامة بقرية ميت يزيد بمركز السنطة في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز السنطة، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطالبة "نورهان. م. أ" في العقد الثاني من عمرها مقيمة بقرية ميت يزيد إثر تناولها حبة الغلال السامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين أن الفتاة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة تناولت على إثرها حبة الغلال ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة.