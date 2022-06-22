الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لشاب ابتز سيدتين فى الشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز وتهديد سيدتين بنشر صور خادشة لهما من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مقابل مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات، من "ق. خ" ربة منزل مقيمة دائرة مركز بلبيس، على إثر خلاف بين زوجها والمتهم محرر بشأنها محاضر بالشرطة، قام المتهم بنشر صور لها مفبركة، كما حررت "ج ح" ربة منزل، محضرا ضد نفس الشاب تتهمه بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إجبارهما على دفع مبالغ مالية له وابتزازهما.

توصلت التحريات لقيام الشاب بإدارة الحساب الذى تم إرسال عبارات تهديد مسيئة منه، للمجنى عليهما الأول والثانى، وتم القبض عليه وبفحص هاتفه عثر على ثمة أدلة تدل على إرساله عبارات تهديد لهما، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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