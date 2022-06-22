إحباط بيع وقود في السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط محطتين لتموين السيارات تخزن الوقود بقصد البيع في السوق السوداء.

تلقت أجهزة الأمن في القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حملة للتفتيش على محطات تموين السيارات، للتأكد من بيع الحصص المخصص لقائدى السيارات وعدم البيع فى السوق السوداء.

أسفرت الحملة عن ضبط محطتين لتموين السيارات فى نطاق القليوبية يقومان بتجميع الوقود للاتجار به فى السوق السوداء وبيعه بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط 112400 لتر "سولار و بنزين 92,80".

وأمكن التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.