الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لصاحب محل أحذية في «قضية حشيش» بالشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صاحب محل أحذية بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت. 

تعود أحداث القضية ليوم 21 من شهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام "سيد ع إ " 42 عاما صاحب محل أحذية مقيم بمحافظة الغربية، بالاتجار في مخدر الحشيش، وتم عمل كمين له بدائرة مركز بلبيس وضبط بحوزته 36 قطعة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

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