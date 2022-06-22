المشدد 6 سنوات لموظف ضبط بمخدرات وسلاح فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، بمعاقبة قارئ عدادات وعامل حضوريا للأول وغيابيا للثاني بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام "إسماعيل. ا. ل" 30 عاما قارئ عدادات بشركة شعاع، ومقيم بلبيس، و"سليمان إ س" مقيم بلبيس، بالاتجار فى المواد المخدرة، تم عمل كمين وتم ضبط المتهم الأول بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص، فيما لاذا المتهم الثانى بالفرار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.