سيدة وراء سحب قروض وهمية للنساء فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال على السيدات، لاستغلالها بطاقاتهن الشخصية، في سحب أموال وقروض من الجمعيات الخاصة بتمويل المشروعات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من «إيمان. ر»، 34 عامًا، ربة منزل، و5 سيدات أخريات.

وأفادن تضررهن من «عبير. ث»، 25 عامًا، ربة منزل، لحصولها منهن على بطاقاتهن الشخصية، بقصد سحب مبالغ مالية وقروض من جمعيتين، وبلغت جملة تلك الأموال مائة ألف جنيه، إلا أنها لم تقم بتسليمهن تلك المبالغ، وقامت بالاستيلاء عليها لنفسها.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.