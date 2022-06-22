بسبب المخدرات.. حبس شقيقين قتلا حارس عقار بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل حارس عقار بسبب خلافات بينهما على المخدرات بمنطقة العبور.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة العبور، بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، بأن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارسا خصوصيا بأحد العقارات تحت الإنشاء" بدائرة القسم، تغيب وأغلق هاتفه المحمول.



ولدى توجه المُبلغ لمحل عمله، عُثر على جثة شقيقه مُسجاة بأرضية إحدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة العبور، وتبين عدم تواجد سيارته.



وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، كما عُثر بجوار الجثة على "35 جراما من مخدر الهيروين- 5 جرامات من مخدر الكريستال- ميزان حساس- مبلغ مالى".



وتم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، كشفت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف، ولهما محل إقامة آخر بالجيزة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.