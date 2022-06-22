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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-6-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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استقر سعر الريال السعودي، اليوم، في البنوك المصرية عند سعر 5 جنيهات للبيع مسجلّا، خلال الأسابيع الأخيرة، التي وصل فيها لهذا السعر أكبر ارتفاع في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك مع زيادة الإقبال على الريال السعودي من المصريين مع اقتراب موسم الحج وسفر أفواج الحجاج ابتداءً من الجمعة المقبلة لأداء فريضة الحج.

 

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر حسب بيانات البنك المركزي المصري، كما استقر سعره في جميع البنوك العاملة في مصر، سواء البنوك الحكومية أوالخاصة.

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر في البنك المركزي، عند سعر 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

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وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وكان أفضل سعر لبيع الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر بيع وصل لـ5.0099 جنيه.

وكان أفضل سعر لشراء الريال السعودي في المصرف المتحد بسعر شراء 4.8244 جنيه.

سجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.9662 جنيه للشراء و5.0101 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.9944 جنيه للشراء و5.0099 جنيه للبيع.
أما سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ نحو 4.9944 جنيه للشراء و5.0099 جنيه للبيع.

 

موعد سفر الحجاج

ويستعد الحجاج المصريون للسفر للمملكة العربية السعودية الجمعة القبلة، وذلك لحجاج السياحة والقرعة والجمعيات على أن يمكث كل فوج ما يقرب من 21 يوما في السعودية لأداء فريضة الحج.
وحسب أحد أعضاء غرفة السياحة المصرية يبلغ عدد الحجاج المصريين، هذا العام، نحو 20 ألف حاج،  وحددت السعودية أعداد حجاج بألا يزيد على مليون حاج، سواء من الداخل أو الخارج، ما يؤثر بشكل مباشر على القادمين من دول العالم إلى السعودية، بسبب استمرار جائحة كورونا.

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