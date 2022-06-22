يهتم القراء بمعرفة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء فروضهم الدينية في المواعيد المحددة، وتنشر "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-6-2022 فى محافظات مصر المختلفة، شاملة صلاة الفجر ومواعيد شروق الشمس وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء حسب التوقيت الرسمي لكل محافظة والذي يحدده معهد العلوم الفلكية.



مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

صلاة الفجر في تمام 3:08 صباحا

صلاة الظهر في 11:57 ص

صلاة العصر في 32: 3 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:00 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:33 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في 3:07 ص

موعد صلاة الظهر في 12:01 مساءً

وقت صلاة العصر في 3:40مساءً

موعد صلاة المغرب 7:07 مساءً

وقت صلاة العشاء 8:43 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر في 3:22 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:50 صباحا

موعد صلاة العصر 13: 3 مساءً

وقت صلاة المغرب 6:43 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:08 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:01 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:52 صباحًا

وقت صلاة العصر 3:29 مساءً

موعد صلاة المغرب 6:57 مساءً

وقت صلاة العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في مرسى مطروح

وقت صلاة الفجر 3:18 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:52 مساءً

موعد أذان المغرب 7:19 مساءً

موعد أذان العشاء 8:55 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم بمدينة شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:05 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:44 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:14 مساءً

وقت صلاة المغرب 6:43 مساءً

وقت صلاة العشاء 8:12 مساءً



مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

وقت صلاة الفجر 3:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 6:55 مساءً

موعد أذان العشاء 8:24 مساءً