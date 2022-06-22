تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 22-6-2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد محافظات الجمهورية، استقرارا في درجات الحرارة، وطقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

وقال خبراء الأرصاد ، إن حالة الطقس ليلا معتدلة على كل الأنحاء، وتأتي هذه التغيرات الجوية كلها، مع بداية الانقلاب الصيفي، والذي بدأ فلكيًا أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة تستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد، عن طبيعة حالة الطقس الذي تشهده البلاد.

كما تتعرض البلاد وقت الظهيرة لأجواء مشمسة، وذلك في الوقت الذي تتعرض له أوروبا لموجة مفاجئة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ورغم هذا الاستقرار، يحذر خبراء هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج، كما تتوقع الأرصاد نشاط للرياح خلال فترة المساء على مناطق من جنوب سيناء ، والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-6-2022 فى محافظات مصر