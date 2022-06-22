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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 22-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء، بحسب  بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد محافظات الجمهورية، استقرارا في درجات الحرارة، وطقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

وقال خبراء الأرصاد ، إن حالة الطقس ليلا معتدلة على كل الأنحاء، وتأتي هذه التغيرات الجوية كلها، مع بداية الانقلاب الصيفي، والذي بدأ فلكيًا أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة تستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد، عن طبيعة حالة الطقس الذي تشهده البلاد.

 

كما تتعرض البلاد وقت الظهيرة لأجواء مشمسة، وذلك في الوقت الذي تتعرض له أوروبا لموجة مفاجئة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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ورغم هذا الاستقرار، يحذر خبراء هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج، كما تتوقع الأرصاد نشاط للرياح خلال فترة المساء على مناطق من جنوب سيناء ، والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-6-2022 فى محافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3422
الإسكندرية2922
وادى النطرون3321
طنطا3422
شبين الكوم3422
دمنهور3121
بلطيم2821
مرسى مطروح2920
السلوم2819
سيوة3520
بورسعيد2923
دمياط2822
الزقازيق3322
المنصورة3323
الإسماعيلية3421
السويس3421
العريش3021
رفح2920
رأس سدر3523
نخل3316
نوبيع3424
طابا3421
سانت كاترين3015
الطور3124
شرم الشيخ3626
الغردقة3627
مرسى علم3626
الفيوم3423
بني سويف3423
المنيا3523
أسيوط3524
سوهاج3625
قنا3726
الأقصر3826
أسوان3826
إدفو3926
أبوسمبل3826
الوادى الجديد3725
شلاتين3425
أبورماد3425
حلايب3226
رأس حدربة3126
الطقس هيئة الارصاد حالة الطقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد

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