إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح واشتباه كسور، مساء الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية قمبش بمحافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية قمبش في مركز ببا ببني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث ورفع آثارها.