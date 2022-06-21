وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية يلتقيان بعثة مصر المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

◄ أشرف صبحى: نثق فى قدرات جميع اللاعبين المشاركين بدورة ألعاب البحر المتوسط، وعزمهم على الفوز واعتلاء منصات التتويج وإضافة إنجازات جديدة لمصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بعثة مصر المُشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها بمدينة "وهران" بالجزائر خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري حتى ٥ يوليو المقبل، وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

شهد اللقاء مشاركة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أعضاء بعثة مصر المقرر مغادرتهم توجهاً إلى الجزائر صباح بعد غد الخميس على متن طائرة خاصة، وفرتها لهم وزارة الشباب والرياضة بالتنسق مع الجهات المعنية.

وتشارك مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط في ١٩ رياضة تتمثل فى: "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3 3x، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".

فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى: "نثق فى قدرات جميع اللاعبين واللاعبات أبطال مصر الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر المتوسط، وعزمهم على تقديم أفضل أداء لهم، واعتلاء منصات التتويج ، والفوز بمختلف الميداليات"، لافتاً إلى الدعم الكامل الذى تقدمه لهم الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية، والاتحادات الرياضية.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين فى مختلف منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، وإظهار تميز مصر الرياضى بعروضهم ونتائجهم، مؤكداً ثقته فى مواهب اللاعبين المشاركين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، مقدماً الشكر والتقدير إلى اللجنة الأوليمبية على المتابعة والتنسيق الدائم مع الوزارة وكافة الاتحادات الرياضية بغية تطوير المنظومة الرياضة، ومواصلة تحقيق الإنجازات فى كافة المحافل.

من جانبه، قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية: "دورة ألعاب البحر المتوسط من البطولات القوية التي تشارك فيها دول صاحبة تاريخ في الرياضة العالمية، والمنافسة ستكون قوية، والجميع لديه الثقة في أبطال مصر المشاركين في رفع راية مصر عاليةً، وتقديم أداء مميز خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب الذي لهم مستقبل واعد في الرياضة المصرية".

أضاف المهندس هشام حطب: "يغيب عن بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط العديد من الأبطال في التايكوندو ورفع الأثقال والمصارعة والكاراتيه والسباحة والخماسي الحديث لعدة أسباب منها شروط اللجنة المنظمة، والألعاب المدرجة، ورغم هذه الغيابات سننافس بقوة فى كافة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط"، مشيراً أن هذه المشاركة تعد بمثابة البداية نحو الإعداد والتجهيز للهدف الأكبر وهو دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، موجها الشكر والامتنان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر من أجل نجاح المنظومة الرياضية المصرية.

أُقيم اللقاء بمقر اللجنة الأولمبية بهيئة استاد القاهرة بحضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية، ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة كل من "معتز عاشور، شريف القماطي"، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية.