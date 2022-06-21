سامى قمصان يعلن قائمة الأهلى لمباراة غزل المحلة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.