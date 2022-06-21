سامى قمصان يعلن قائمة الأهلى لمباراة غزل المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة غزل ‏المحلة، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق. ‏