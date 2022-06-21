الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سامى قمصان يعلن قائمة الأهلى لمباراة غزل المحلة

جريدة الدستور
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة غزل ‏المحلة، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وبدر بانون وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وبيرسي ‏تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق. ‏

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