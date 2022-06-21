إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

وقع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة ملوى جنوب المنيا، حيث أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديداً جنوب مدخل مدينة ملوى إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.