الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربى بقنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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وقع حادث مروري، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق قنا الغربي انقلاب سيارة ملاكي، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة أبوالعباس عبادي محمد، 40 عاما، اشتباه كسر بالذراع اليمنى وسحجات وكدمات، ومحمد بخيت على، 20 عاما، اشتباه كسر باليد، وحسام علواني مرتضى، 27 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارات الإسعاف حادث مرورى إصابة 3 أشخاص الطريق الصحراوي سيارة ملاكي الطريق الصحراوي الغربي

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