تأجيل محاكمة المتهم بـ ابتزاز فتاة المنوفية مريضة السرطان

قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا، الدائرة السابعة، تأجيل القضية رقم 829 لسنة 2022 جنح اقتصادية طنطا، والمعروفة إعلاميًا "ابتزاز فتاة المنوفية مريضة السرطان"، التي راحت ضحية ابتزاز شاب بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 من الشهر الجاري.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقي إخطار من مركز شرطة تلا ببلاغ والدة الضحية "مريم"، بتعرض ابنتها المصابة بالسرطان إلى الابتزاز من قبل أحد الشباب، حيث أقبل على نشر صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُدون عليهم عبارات مسيئة لها، ما أدى إلى وفاتها، بسبب تأثر نفسيتها وتضررها بشكل كبير.