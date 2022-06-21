الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم.. نهاية الاختبارات غير المضافة للمجموع

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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أدى طلاب الصف الثالث الثانوي في اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، امتحان الاقتصاد والإحصاء لشعبتيها العلمية والأدبية وهو ثاني أيام الامتحان في المواد الغير مُضافة للمجموع.

أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022

وتجرى امتحانات الثانوية العامة اليوم  وسط تشديدات أمنية صارمة وانتشار أمنى لتأمين اللجان، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم.

تسريب امتحان الإحصاء

تداولت صفحات الغش امتحان ادعت أنه امتحان الإحصاء الذي يجريه طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم، ولكن نفت هذه الادعاءات، موضحة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقها وما يتردد من جروبات الغش مجرد وسيلة لابتزاز طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للحصول على مبالغ مالية، وطالبتهم بعدم  الانسياق وراء هذه الإشاعات والتركيز فى التحصيل والمراجعة.

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ننشر نموذج امتحان مادة الكيمياء ثانوية عامة 2022 pdf

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم تشكيلها طوال فترة امتحانات الثانوية العامة من رصد عدة حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم، منها حالة غش باستخدام  الموبايل في امتحان مادة الاقتصاد بمحافظة أسوان، و3 حالات غش في امتحان مادة الإحصاء الأولى بمحافظة سوهاج لحيازته ساعة يد إلكترونية ونشر أحد أجزاء الامتحان، أما الحالتين الثانية والثالثة بمحافظتي الجيزة والغربية باستخدام الموبايل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة اليوم للمواد غير مضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية للشعب الثلاث علمي وأدبي بدءًا من الأحد المقبل وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية. 

يوم الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ.

يوم الأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وفي 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» والفلسفة والمنطق.

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