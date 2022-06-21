من هو محمد عادل قاتل طالبة المنصورة؟

ما زال حادث قتل طالبة المنصورة يحتل جزءًا كبيرًا من اهتمام المصريين، وزاد البحث عن محمد عادل قاتل نيرة الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومع اعترافات قاتل طالبة المنصورة وتجسيده لواقعة القتل، زاد الاهتمام بمعرفة تفاصيل حول محمد عادل القاتل حتى تصدرت مؤشرات بحث جوجل، فمن هو محمد عادل قاتل طالبة المنصورة، وما الدافع وراء الحادث؟.

محمد عادل القاتل

يدرس محمد عادل القاتل في كلية الآداب جامعة المنصورة ويدعى محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، 21 عامًا، من سكان مدينة المحلة الكبرى وبالتحديد عبدالشافي محلة البرج في المحلة الكبرى قسم أول.

وحسب أقوال جيران محمد عادل القاتل فإن والده توفى وهو في السادسة من عمره وشخص انطوائي جدًا لديه شقيقتان فقط أكبر منه، إحداهما في كلية التجارة والأخرى في الطب، وأضافوا أن أصدقاءه كانوا سيئي السمعة وهناك شك بتعاطيه المخدرات.

وحسب حديث والد نيرة أشرف عبدالقادر، أن محمد عادل القاتل هدد ابنته أكثر من مرة بعد رفضها الارتباط به وقامت بحظره من جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه لم يرتدع.



اعترافات قاتل طالبة المنصورة

وحسب اعترافات قاتل طالبة المنصورة في النيابة العامة النيابة العامة، فإن محمد عادل القاتل ارتكب جريمته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب رفضها الارتباط به.

وعن تفاصيل تنفيذ محمد عادل القاتل لجريمته، قال إن السكين الذي استخدمه في جريمته اعتاد حمله معه أينما ذهب، وأخذه من منزل أسرته، مشيرًا إلى أنه قرر إنهاء حياتها وقتل نفسه.

وأخذ القاتل سكينًا من منزله وغادر إلى جامعة المنصورة وانتظرها بالقرب من بوابة الجامعة، وبمجرد أن شهادها تنزل من الأتوبيس قرر أن يتخلص منها فانهال عليها ضربًا بالسكين حتى وافتها المنية.‏



وعن تفاصيل علاقة محمد عادل بنيرة طالبة المنصورة في التحقيقات «تعرف عليها منذ فترة وبعدها بدأت تعمل بلوجر ولديها متابعون بالآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بحظره في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه استمر في مطاردتها»، قائلًا: «لم أكن أرى حياتي بدونها، ومر حوالي عام ونصف العام وهو ‏على هذا الحال ودخل في نوبة اكتئاب شديد لبعدها عنه».