الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محمد صلاح يشارك جمهوره بصور جديدة على البحر مع عائلته

صلاح على البحر مع
صلاح على البحر مع عائلته
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نشر قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح مجموعة من الصور الخاصة بعائلته الصغيرة زوجته وابنتيه مكة وكيان، حيث يستمتعان بأجواء الصيف بيخت على البحر وأرفق صورة الاحتفال العائلي بعيد ميلاده الـ30، ولم يرفق بالصور أي تعليق.

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صلاح وُلد في الخامس عشر من يونيو لعام 1992 بقرية نجريج وهي إحدى قرى مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، ولم يساعد الحظ صلاح على الالتحاق بجامعة كبيرة، بل فضل الانضمام إلى معهد اللاسلكي بسبب الظروف المالية الصعبة التي عاشها،بالإضافة إلى عشقه لكرة القدم، ولم يقدر على الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون ومن ثم بدأت القصة.

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بدأ محمد صلاح مسيرته مع نادي المقاولون العرب، قبل أن ينضم لنادي بازل السويسري عام 2012 في أولى تجاربه الاحترافية، حيث انتقل صلاح لصفوف تشيلسي الإنجليزي عام 2014، قبل أن تتم إعارته لفيورنتينا وروما الإيطاليين، ومن ثم شرائه بصفة نهائية من قبل النادي الأخير عام 2016.

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وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول عام 2017 قادمًا من روما مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو، ليكتب تاريخًا جديدًا له ولناديه الإنجليزي.

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وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 للمرة الأولى من 14 عامًا، ثم التتويج بالدوري الإنجليزي العام الماضي للمرة الأولى من 30 عامًا.

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وكانت أوضحت تقارير حديثه تم نشرها عبر صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية المقربة من نادي ليفربول الأزمة الحقيقية التى يعيشها النادي فيما يتعلق بتجديد عقد النجم صلاح أحد أهم لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، حيث أوضحت التقارير أنه يرغب في الحصول على مقابل مادي قيمته لا تقل عن 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا للموافقة على البقاء أى زيادة 15% فقط من قيمه راتبه.

ونجم ليفربول محمد صلاح الاحتفال العائلي بعيد ميلاده الـ 30 ينضم لنادي بازل السويسري قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح صفوف تشيلسي الإنجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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