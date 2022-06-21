السجن من 3 لـ25 سنة لـ 23 متهما في «عنف سمالوط»

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، بمُعاقبة 23 متهمًا بأحكام متفاوتة من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، وبراءة 61 آخرين في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط عام 2013.

وقضت المحكمة ببراءة 61 متهمًا فى القضية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لأحد المتهمين، كما شملت الأحكام 6 متهمين حضوري توكيل إدانات، و12 متهمًا غيابيًا منهم 5 مؤبد، و7 مُتهمين لمدة 15 سنة، و5 حضوري شخصي إدانات منهم 2 متهمين 15 سنة، و2 آخرين 10 سنوات، ومتهم 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 7075/2015 ج مركز سمالوط وكلى 435/5، والمعروفة إعلاميًا بأحداث مركز سمالوط، والتى وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال 148 متهمًا إلى الجنايات بتهم من بينها الانتماء إلي جماعة محظورة، والمشاركة في تخريب وحرق منشآت حيوية وشرطية وقضائية.