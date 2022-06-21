«بريئة من دمه».. تقرير ينفى قتل سيدة لزوجها ضربًا بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سيدة من سراي النيابة لعدم وجود شبهة جنائية في وفاة زوجها، عقب تسلم تقرير مفتش الصحة الذى جاء فيه أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقدمت الزوجة حافظة مستندات تدل على أن الزوج مريض قلب وأنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ثاني يوم الخلاف بينهما.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي لتأكيد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تعود تفاصيل القضية عندما أقدمت فتاة على ضرب زوجها بعد التعدي عليه بالضرب، وتبادل الضرب مع بعضهما بـ"البوكسات" بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود شاب في مستشفى في منطقة عين شمس، وتم إبلاغ القسم بحالة المريض، وأنه مقيم بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على «عرجاوي ح»، 38 سنة، مصابا بخربشة في الصدر والوجه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات بينهما، وتم القبض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.