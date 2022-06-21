لصاحبات القوام النحيف.. هذه الملابس لا غنى عنها في خزانتك

تواجه الفتيات صاحبات الجسد النحيف الكثير من الصعوبات عند اختيار الزي المناسب سواء في التصميم أو اللون، وتوضح إيمان الحسيني، مصممة الأزياء، طبيعة الملابس التي تتماشى مع صاحبات القوام الرفيع على النحو التالي:

الألوان لها دور كبير في ظهور الجسم بشكل ممتلئ لذا عليكي بالألوان الفاتحة مثل الأبيض، الأزرق الفاتح، الزهري، النقوشات الكبيرة فيتم إبراز الجسم بشكل يوضح جاذبيته.

فيما يخص اختيار البنطلونات اختيار النوعية ذات النمط الواسع، مثل البنطلون البوي فريند، وهو يعد اختيار موفق ومثالي.

اختيار الفساتين أمر موفق للغاية بالنسبة للفتيات النحيفات، واختيار حزام عريض مع الفستان يعد من الأمور الموفقة للغاية.

يمكن استخدام الأقمشة ذات الخدع البصرية التي تحمل أشكال من الورود، والأشكال الهندسية والملابس ذات الخطوط بالعرض والقريبة التى تكون في الجزء العلوى من البلوزة أو الفستان.

غالبًا ما تكون الأقمشة عالية السمك وذات طبقات مناسبة للغاية للجسم النحيف بخلاف ايا استايل آخر من الأقمشة.