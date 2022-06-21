لصاحبات القوام النحيف.. هذه الملابس لا غنى عنها في خزانتك
تواجه الفتيات صاحبات الجسد النحيف الكثير من الصعوبات عند اختيار الزي المناسب سواء في التصميم أو اللون، وتوضح إيمان الحسيني، مصممة الأزياء، طبيعة الملابس التي تتماشى مع صاحبات القوام الرفيع على النحو التالي:
- الألوان لها دور كبير في ظهور الجسم بشكل ممتلئ لذا عليكي بالألوان الفاتحة مثل الأبيض، الأزرق الفاتح، الزهري، النقوشات الكبيرة فيتم إبراز الجسم بشكل يوضح جاذبيته.
- فيما يخص اختيار البنطلونات اختيار النوعية ذات النمط الواسع، مثل البنطلون البوي فريند، وهو يعد اختيار موفق ومثالي.
- اختيار الفساتين أمر موفق للغاية بالنسبة للفتيات النحيفات، واختيار حزام عريض مع الفستان يعد من الأمور الموفقة للغاية.
- يمكن استخدام الأقمشة ذات الخدع البصرية التي تحمل أشكال من الورود، والأشكال الهندسية والملابس ذات الخطوط بالعرض والقريبة التى تكون في الجزء العلوى من البلوزة أو الفستان.
- غالبًا ما تكون الأقمشة عالية السمك وذات طبقات مناسبة للغاية للجسم النحيف بخلاف ايا استايل آخر من الأقمشة.
- يمكن ارتداء الحجاب المزخرف وليس السادة أو يمكن وضعه على الرقبة في حالة الفتيات غير المحجبة، كما يمكن تجنب البلوزات ذات الأكمام القصيرة ونعتمد على البلوزات ذات الأكمام الطويلة.
- يمكن اختيار الملابس ذات اللون الموحد مما يعمل على إخفاء النحافة الخاصة بك بشكل كبير بالإضافة إلى اختيار ارتداء ما يناسبك من أشكال مختلفة من البلوزات والبنطلون ذات اللون الواحد (البدل الكاجوال) فهي موضة لهذا العام ونجد منها المزيد من الألوان المختلفة كالبرتقالي والأخضر والبينك وغيرها من الألوان الصيفية المبهجة .
- الابتعاد عن الفساتين والبلوزات الضيقة حتى لا تظهر النحافة.