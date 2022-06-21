الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك
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فى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين فى شتى المجالات , وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة .

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً إعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين بما يمكن الدولة المصرية من تنمية الإقتصاد القومى على مختلف الأصعدة .

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة , مشيراً إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم وتشجيع البحث العلمى والتكنولوجى بما يعود بالنفع على الدولة المصرية

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