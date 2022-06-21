الزوجة ماتت.. ضبط عاطل في وضع مخل مع سيدة في عين شمس

ألقت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل ضُبط مع سيدة في وضع مخل، من الزوج، مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الخامس في منطقة عين شمس.

تلقى قسم عين شمس، بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع وبالانتقال والفحص عُثر على جثة «م.ع»، وتبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

وتبين أنه في أثناء وجود «العشيق» بصحبة السيدة المتوفاة داخل شقتها دخل عليها زوجها، فقفزت من شرفة الشقة هربا من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها على الفور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.