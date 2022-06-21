إصابة شخص في انهيار جدار منزل ببني سويف

أصيب شخص بكدمات وسحجات وجروح، في حادث انهيار جدار منزل داخل عزبة مصطفى فراج التابعة لقرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار جزئي لجدار منزل بعزبة مصطفى فراج التابعة لمجلس قروي الحمام، ما أسفر عن إصابة "حسن. ف.ع" 35 عامًا، بجروح وسحجات بالوجه، مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وحالته العامة مستقرة وفي كامل وعيه.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيقات.