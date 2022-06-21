الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 فى حادث تصادم بالمنوفية

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب قبل قليل 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم مستشفى شبين الكوم طريق شبين الكوم - بركة السبع المنوفية مركز شرطة بركة السبع

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