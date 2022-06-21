ضبطت مع عشيقها.. مصرع سيدة قفزت من «السادس» في عين شمس

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر قفزها من شرفة منزلها في منطقة عين شمس هربا من زوجها الذي ضبطها في أحضان عشيقها، بمنطقة عين شمس.

تلقى مأمور قسم عين شمس، بلاغًا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى «م. ع.ز» في العقد الثالث من العمر، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات الأولية عن أنه في أثناء وجود «العشيق» بصحبة السيدة داخل شقتها دخل عليها زوجها، فقفزت من شرفة الشقة هرباً من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.