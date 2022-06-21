الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مطعونين بسكين».. العثور على جثة ربة منزل وطفلها في المطرية

جريدة الدستور
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثة ربة منزل وطفلها مقتولين طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في منطقة المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية، وتلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة وطفلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم.
بالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ن. م» في العقد الثالث من عمرها، وطفلها «م. ر» في العقد الأول من عمره، طعنا بالسكين داخل شقتهما.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وألقى رجال المباحث القبض على مشتبه به بارتكاب الواقعة وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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