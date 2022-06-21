شاب يقتل شقيقته بسكين.. والأسرة تحاول إخفاء الجريمة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر التعدي عليها بسلاح أبيض- سكين- بسبب خلافات أسرية في قرية قامولا بالبر الغربي، في الأقصر.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد باستقبال مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، جثمان الفتاة "م. ت. م" 25 سنة مقيمة بقرية قامولا بمدينة القرنة جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وقالت الأسرة لأطباء المستشفى إن الفتاة سقطت على سكين داخل المطبخ خلال طهي الطعام، ولكنهم اشتبهوا فى حديثهم وقرروا إبلاغ الشرطة.

على الفور، كلف مدير أمن الأقصر، رجال المباحث بمديرية الأمن ورجال مباحث مركز شرطة القرنة لمعرفة أسباب الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن شقيقها وراء الحادث، وهو من قام بتسديد عدة طعنات قاتلة لها فى أنحاء متفرقة بجسدها.

جار استكمال التحقيقات فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.