جيران قاتل «نيرة»: «كان بيضرب أمه وأخواته»

استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان في واقعة ذبح طالب لزميلته نيرة أشرف عبد القادر، أمام أبواب جامعة المنصورة، وأكدوا جميعًا أنهم شاهدوا ارتكاب المتهم الواقعة من البداية للنهاية.

وجاءت أقوال جيران المجني عليه أن المتهم دائم مطاردة الفتاة وأنه سبق أن نشر لها رسائل ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ارتباطه مما أزعج أسرتها وتوجهوا لأسرته وعقدوا جلسة عرفية كما أنهم حرروا عدد من المحاضر للتعهد بعدم التعرض لها.

وقال الجيران إن الولد يتيم الأب وله شقيقتين وكان دائم التعدي على أشقائه وأمه بالضرب، كما أن أسرته تركت المنزل خوفًا من غضب أسرة نيرة، كم أن هناك أنباء عن حدوث جلطة لوالدته بسبب فعلة ابنها.

كان أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

واستمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدى المجنى عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجنى عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.