بعد «وصية مثيرة».. التفاصيل الكاملة لانتحار شاب المنصورة (فيديو)

أقدم شاب يُدعى "مصطفى محمد توكل" على الانتحار من أعلى كوبري جامعة المنصورة، حيث ألقى بنفسه من أعلى الكوبرى بسيارته.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار شاب بإلقاء نفسه وسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة.

وصية مثيرة

وعززت منشورات الشاب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من احتمالية انتحاره، حيث كتب قبل الحادث بدقائق: "أشوفكم بخير وابقوا افتكرونى وأبويا ميمشيش فى جنازتى".

كما كتب في منشورات سابقة له: "أنا على حافة الانتحار، الأيام بتثبتلي إن صح انعزالي عن الناس".

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيارة شيفروليه بيضاء تحمل لوحات "د ي ا 3541"، وجارٍ البحث عن جثه قائدها ويدعى "مصطفى محمد توكل".

تعمد الاصطدام بالسور

وأفاد شهود عيان بأن الحركة توقفت بشكل مفاجئ أعلى كوبري الجامعة، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بعد أن تعمد صاحبها اصطدامها بالسور الحديدي وتحطيمه وسقوطها بأرض زراعية أسفل الكوبرى، وسارع الأهالي في محاولة إنقاذه.

بينما أكد أصدقاء الشاب أن مصطفى هو من كان يقود السيارة، فيما يحاول العشرات إخراجه من السيارة.

مفارقة عجيبة

ومن مفارقات الحادث أن الشاب المنتحر نعى، قبل ساعات، الطالبة نيرة أشرف، والتى قتلها زميلها صباح اليوم أمام الجامعة بالمنصورة.

وكتب الشاب مصطفى توكل، عبر صفحته على "فيسبوك"، "يبكى قلبى حزنًا عليكي وأنا لم أعرفك حتى فما حال أمك، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب".

كما علق على الشامتين في مقتلها: "لكل عصر جاهليته، ونحن نجمع جاهلية كل العصور".