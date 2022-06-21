مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظات مصر من أكثر الموضوعات التي تأتي في مقدمة اهتمامات الكثير من المسلمين، حيث تساعد على أداء الفرائض في مواعيدها المحددة، نظرا لاختلافها يوميا بدقائق معدودة بين العاصمة وباقي المحافظات، لذا يكثر البحث عنها من قبل المسافرين للاستعداد لأداء الفروض إما بالجمع أو القصر والتقديم.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظات مصر

وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" لمتابعيه مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي في المحافظات ضمن الخدمات اليومية.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو في محافظة القاهرة

أذان الفجْر٣:٠٧ ص

الشروق٤:٥٣ ص

أذان الظُّهْر١١:٥٦ ص

أذان العَصر٣:٣١ م

أذان المَغرب ٦:٥٨ م

أذان العِشاء٨:٣١ م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظة الإسكندرية

أذان الفجْر٣:١٠ ص

الشروق ٤:٥٨ ص

الظُّهْر١٢:٠٣ م

أذان العَصر٣:٤٠ م

أذان المَغرب٧:٠٧ م

أذان العِشاء٨:٤٢ م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 محافظة الجيزة

أذان الفجْر٣:٢٢ ص

الشروق٥:٠٥ ص

أذان الظُّهْر١٢:٠٥ م

أذان العَصر٣:٣٧ م

أذان المَغرب٧:٠٤ م

أذان العِشاء٨:٣٦ م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظة أسيوط

أذان الفجْر٣:٢٠ ص

الشروق٥:٠١ ص

أذان الظُّهْر١١:٥٧ ص

أذان العَصر٣:٢٥ م

أذان المَغرب٦:٥٣ م

أذان العِشاء٨:٢٢ م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظة قنا

أذان الفجْر٣:١٨ ص

الشروق ٤:٥٨ ص

أذان الظُّهْر١١:٥١ ص

أذان العَصر٣:١٦ مساء

أذان المَغرب٦:٤٤ مساء

أذان العِشاء ٨:١٢ مساء.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظة الأقصر

أذان الفجْر٣:١٨ صباحًا

الشروق٤:٥٨ ص

موعد أذان الظُّهْر١١:٥١ صباحًا

موعد أذان العَصر ٣:١٦ م

موعد أذان المَغرب ٦:٤٤ م

موعد أذان العِشاء 8:12 م.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في محافظة أسوان

أذان الفجْر٣:٢٥ ص

الشروق٥:٠١ ص

أذان الظُّهْر١١:٥٠ ص

أذان العَصر ٣:٠٩ م

أذان المَغرب ٦:٣٩ م

أذان العِشاء ٨:٠٤ م.