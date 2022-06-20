الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بث مباشر جنازة نيرة طالبة المنصورة وانهيار الأم (فيديو)

جريدة الدستور
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وصل منذ قليل جثمان طالبة جامعة المنصورة «نيرة»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة، إلى مسجد الروضة بمنطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

كانت مدينة المنصورة، شهدت ظهر اليوم الإثنين، إقدام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، على طعن زميلته بسكين قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

وتلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة، بقيام أحد الطلاب بإخراج "سكين" وطعن زميلته بها قبل قيام الأهالى بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكي» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

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