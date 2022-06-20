السفارة السعودية تطلق هشتاج «ولى العهد فى بلده الثانى مصر»

أطلقت السفارة السعودية في القاهرة، مساء اليوم الإثنين، هشتاج (# ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر).

جاء ذلك بمناسبة وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين.