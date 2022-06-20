الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تهتك بالرئة».. ماذا جاء فى تقرير الطب الشرعى لـ«طالبة المنصورة»؟

طالبة المنصورة
طالبة المنصورة
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انتهى فريق الطب الشرعي بمستشفى المنصورة الجديد، مساء الاثنين، من إعداد التقرير الطبي الخاص بواقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف عبدالقادر، والتي ذبحت على أبواب جامعة المنصورة.

  • التقرير الطبي 

جاء في التقرير أن الوفاة تعزي إلى إصابات طعنية بالعنق والصدر نتج عنها تهتكات بالرئة اليسرى، تسبب في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

  • تفاصيل ضبط المتهم

أعلنت الجهات الأمنية عن تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاحًا أبيض «سكين»، مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتوصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التي تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم، على يد أحد الأشخاص، هي نيرة أشرف عبدالقادر، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها، وهو «محمد عادل»، حيث كانا معًا في الثانوية العامة والكلية، إضافة إلى أنهما الاثنين من الغربية.

  • تحقيقات أولية

تبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معًا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبان في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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