بسبب 3 جرائم فى أسبوع.. مناشدة لدوريات أمنية فى شوارع الدقهلية

أثارت منشورات على مواقع التواصل عن ضرورة تفعيل دوريات أمنية في الشوارع على مدار اليوم؛ لإعادة حفظ الأمن وعدم وقوع جرائم مرة أخرى، وإثارة الدماء خاصة عقب وقوع عدة جرائم في أسبوع واحد في محافظة الدقهلية.

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

أعلنت الجهات الأمنية عن تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاحا أبيض «سكين»، مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتوصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التي تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم، على يد أحد الأشخاص، هي نيرة أشرف عبدالقادر، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها، وهو «محمد عادل»، حيث كانا معًا في الثانوية العامة والكلية، إضافة إلى أنهما الاثنان من الغربية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معًا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبان في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة.

أب يخنق ابنته تحت تأثير المخدر

في 18 يونيو الماضي، تخلص أب من نجلته القاصر خنقا في قرية كفر الحصة بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد شكه فى سلوكها، كما أنه كان تحت تأثير المخدر.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز نبروه يبلاغ أهالى قرية كفر الحصة بقيام شخص بالتخلص من نجلته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة بالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تدعي «شمس»، 14 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد عدد من الأهالى فى تحقيقات الشرطة أن الأب ويدعى "س"، 50 عاما، تعدى على نجلته بالضرب وأمسك بقطعة قماش وتخلص منها بعد شكله فى سلوكها، فضلا عن إصابته ببعض الهلاوى، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو المخدر".

أضاف شهود الواقعة، أن المتهم متزوج من سيدتين وأولاده قاموا بمقاطعته، إلاّ أنه كان يعاود الظهور من حين لآخر والتعدى على أولاده من زوجته الأولى.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى باشرت التحقيقات.

محامٍ يذبح زوجته بسبب خلافات

في 11 يونيو، أنهى محامٍ حياة زوجته بعد أن طعنها عدة طعنات نافذة ومنها جرح ذبحي بالرقبة، داخل قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز نبروة، بقيام محام بقتل زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

بالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج ا س محامي بقيامه بقتله، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.