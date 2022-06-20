الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

11 شخصًا حصيلة تصادم سيارتين في قنا

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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أصيب 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين وسقوط إحدى السيارتين في ترعة الرياينة أمام قرية الرياينة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى حورس بأرمنت.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام منطقة ترعة الرياينة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا من ركاب السيارتين وسقوط السيارة الميكروباص فى ترعة الرياينة، وتم نقل جميع المصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم فى مستشفى حورس التخصصى وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

11 شخصا حادث تصادم سيارتين ترعة النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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