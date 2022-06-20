تحقيقات «مذبحة الريف الأوربي»: رفضوا مصاهرته.. فهتك عرض «هناء»

تواصل جريدة «الدستور» نشر تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، التي وقعت بحق مزارع وابنتيه وأحفاده، في منطقة الشيخ زايد.

وتضمنت التهم الموجهة لمرتكب الواقعة «عاطف.م.أ» وضع مادة مخدرة للمجني عليهم وتخلص من حياتهم، حيث قتل المجني عليه «عادل إبراهيم» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن تولد لديه نية إزهاق روحه، حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته بنجلته وعبثه بها وإمساكه به تحتدم مواجهتهما ولسابقه ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضه مصراته لم يرى سبيلا لستر فعلته المشينة وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما اسرع بجلبه من سلاح أبيض "سكين" لمواجهته به.

كما جاء في أمر إحالة المتهم أنه نحره وسدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده الصدر والبطن لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أدت لوفاته.

المتهم قتل ابنتي المزارع

كما قتل المجني عليها «هناء عادل علي» ابنة الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، ولما حملته نفسه قبلها من ضغينة لرفضها عرض خطبته، لتجتمع المآرب وليطفأ سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض «سكين» بعنقها نحرا لها، وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والوجه» لتحقيق قتلها.



و قتل المجني عليها «منار عادل علي» ابنة الأول عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها، وسترا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لتجتمع المآرب وليطفا سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزيه من سلاح أبيض «سكين» بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والبطن» لتحقيق قتلها.



ولم يتوقف عند ذلك بل قتل المجني عليها الطفلة شهد عبدالهادي محمد، حفيدة الأول وابنة الثانية، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحها لما حملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه جرائمه آنفة البيان بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض «سكين» لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها.



وقتل المجني عليها الطفل «مروان.م.ع» حفيد الأول، والذي لم يبلغ من العمر 18 عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه لجرائمه آنفة البيان بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أببض «سكين» لينال منه بنحر عنقه، وتسديد طنة إليه بذات الموضع لتحقيق قتله.