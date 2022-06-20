الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطبيب فى «مذبحة الريف الأوروبى»: المتهم طلب مخدرًا للكلاب

مذبحة الريف الأوروبي
مذبحة الريف الأوروبي
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استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل مزارع وابنتيه وأحفاده في منطقة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي».

  • شهادة نجلي المجني عليه

وقال «محمد عادل»، و«أسماء عادل» نجلي الضحية الأولى، إنهم انتظرا وصول الضحايا لمنزلهم عقب عملهم في المزرعة لكن لم يحدث، كما أنهم لم يستجيبوا لمهاتفتهما فساورهما الشك، وذهبا لتفقدهم من طريق العودة خوفًا من وقوع حادث لهم.

وعندما وصلوا لمحل عملهم لم يستجيبوا لندائهم فدخلوا عليهم وجدوهم غارقين في دمائهم، ولم يجدوا أثرا لشريكهم في العمل «عاطف» - مرتكب الواقعة - فأبلغوا الأجهزة الأمنية.

  • أقوال الطبيب البيطري

وقال الشاهد «عماد ص»، طبيب بيطري، أن المتهم مر بمحل عمله صباح يوم الواقعة، طالبا شراءه مخدرا للكلاب، فقدم له العقار المخدر، والذي باع إليه منه كطلبه خمسة ميللي داخل سرنجة طبية.

وأوضح الشاهد الخامس «وليد م»، سائق وخفير بإحدى المزارع المجاورة لمحل الواقعة، أنه يمتلك مركبة آلية يعمل عليها لنقل الركاب بالأجر، أن المتهم اعتاد استخدامه وطلب إقباله إلى أي وجهة يقصدها، وأنه صباح يوم الواقعة طلب منه إقلاله إلى إحدى الأسواق التجارية لقضاء بعض احتياجاته فأجاب طلبه وبطريق عودتهما استوقفه المتهم للدلوف إلى الصيدلية البيطرية، ورآه عقب خروجه منها وبحوزته كيس بلاستيكي لا يظهر ما بداخله.

وأضاف أنهما عقب أن عادا معا إلى أدراجهما، هاتفه المتهم ليل ذات اليوم مجددا ليطلب منه سرعة إقلاله خارج محيط الريف الأوروبي، حتى يتمكن من استقلال وسيلة نقل تبلغه مسقط رأسه بمحافظة سوهاج لخلاف دب بين يديه أراد أن يدركه سريعا.

  •  أولى جلسات المحاكمة

كانت قد حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 2 يوليو المقبل لنظر أولى جلسة محاكمة المتهم بتنفيذ مذبحة الريف الأوروبي، والتي قتل فيها المتهم مزارعا وابنتيه وحفيديه، بمزرعة في الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، وذلك أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسة، هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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